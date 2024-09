Según el medio internacional Daily Mail, que publicó una serie de fotos de documentos que describían un plan de relaciones públicas planeado para anunciar una ruptura entre Kelce y Taylor Swift.

Estos documentos indican que la relación más mediática de la última década se trataba de un plan de negocios para aumentar la popularidad de ambas estrellas.

Los representantes de Kelce aseguraron que dichos documentos eran "completamente falsos y fabricados"; además confirmaron que tomarán acciones legales para responsabilizar a los individuos que estuvieron implicados.

Según estos documentos anunciaban que el 28 de septiembre se realizaría la ruptura entre ambos: “Travis y Taylor han decidido separarse tras una cuidadosa consideración. Ambos valoran y respetan las vidas personales del otro y aprecian su respeto por la privacidad durante este tiempo” afirmaba el papel.

“A Taylor no le ha molestado y estaba bastante entretenida con esto, generalmente, no presta atención a estas cosas" comentó la fuente.

Sin embargo, no es la primera vez que se rumoran cosas acerca de la autenticidad de la relación entre esta pareja; el año pasado la publicista de Kelce, Pia Malihi, fue acusada de hablar sobre la relación como si fuera una estrategia de relaciones públicas.

Desde que su relación se hizo pública en septiembre de 2023, la pareja ha sido el centro de atención mediática. Kelce ha descrito a la cantante como “hilarante” y “genial”.

