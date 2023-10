Se confirma que Luis Miguel sí pagó la manutención de sus hijos, ¿por qué no la han recibido?

Miguel nació el 1 de enero de 2007 y Daniel, el 18 de diciembre de 2008. “Jamás afectaría a mis hijos cuando me preguntan de su papá, jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos”, ha dicho la actriz.

Semanas antes se filtró que existía una demanda porque los adolescentes no recibían pensión desde el 2019.

Según fuentes judiciales, en un artículo publicado por, El Universal, Luis Miguel habría consignado ante un juez el pasado septiembre la cantidad económica que por ley le correspondía pagar a la actriz por sus hijos.

“Señalan que, al ser menores de edad, dichas cantidades deben ser entregadas por conducto de su madre, la señora Aracely Arámbula, a quien el juez ha requerido personalmente en distintas ocasiones para que recoja y destine dichos recursos a la manutención de sus hijos, sin embargo, se ha negado a recogerlos hasta el día de hoy”, menciona el artículo.

También se asegura que además de la cantidad acordada, se tiene un adelanto para los próximos meses.

Asiste a la boda de su primogénita

Por otro lado en su vida de padre, en mayo pasado la influencer y primogénita de Luis Miguel con Stephanie Salas se comprometió. La pareja es el empresario Danilo Díaz.

El pasado 14 de octubre se llevó a cabo la fecha especial. Michelle compartió con su familia este momento especial, pero el encuentro que todos esperaban era que llegará su padre, Luis Miguel, quien el viernes pasado tuvo un concierto en Miami.

Según Infobae, Michelle no había visto a su papá hasta el momento de la ceremonia, pues llegó pocas horas antes de que iniciara.

Uno de los momentos emotivo del evento fue cuando los novios bailaron y seguidamente Michelle también lo hizo con su mamá, Stephanie Salas.

No obstante lo que más llamó la atención fue cuando Luis Miguel se unió a la pista para bailar con su hija.

La canción elegida para el momento fue The Way You Look Tonight, del cantante estadounidense Frank Sinatra. Este momento simbolizó una hermosa conexión entre padre e hija.

Esto sorprendió bastante, ya que se ha dicho Luis Miguel y su hija tenían una relación distante.