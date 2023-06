Se desploma a mitad de concierto: el rapero Big Pokey muere luego de presentación en un bar de Estados Unidos

De acuerdo con un video que circula en las redes sociales, en el cual se puede apreciar al artista sobre el escenario y el momento exacto en el que se desmaya mientras interpretaba una de sus canciones. Al perder la conciencia, el artista cayó hacia atrás del público y se quedó completamente inmóvil.

Al instante del incidente, la policía se encontraba en el bar, por lo que inmediatamente le ofrecieron ayuda, según indicó el propietario del comercio. Más tarde, los servicios de emergencia trasladaron al artista al hospital más cercano, sin embargo, no pudieron hacer nada para salvarle la vida, por lo que confirmaron su fallecimiento en las primeras horas del domingo.

La muerte del rapero fue confirmada por su equipo de comunicación a través de su perfil de Instagram. Además, el representante del cantante en un comunicado enviado a Los Angeles Times reafirmó el fallecimiento de Big Pokey. El documento expresaba: “Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro amado Milton ‘Big Pokey’ Powell”.

Texas: 45-year-old Rapper 'Big Pokey', whose real name was Milton Powell, was performing during a Juneteenth-theme show at the Pour09 Bar. He 'dies suddenly' mid performance. pic.twitter.com/cyMQ0tamd2

