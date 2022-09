“Se fueron a los golpes”: Eugenio Derbez habría sido lastimado por uno de sus hijos (las lesiones en el hombro y el misterio detrás de esta supuesta pelea)

Sin embargo, el silencio de la familia Derbez ante el verdadero motivo que causó múltiples lesiones en el comediante de 61 años hizo que se crearan varios rumores en torno a este accidente.

Uno de estos rumores, el cual salió a la luz recientemente, asegura que este accidente no se dio al participar en un juego de realidad virtual y acusa a Vadhir Derbez de ser el culpable de las lesiones de Eugenio.

De acuerdo al youtuber mexicano Alejandro Zúñiga, las fracturas en el hombro de Eugenio Derbez se dieron tras protagonizar una altercado físico con su hijo en Atlanta, Estados Unidos.

Lea también: Shakira: las insólitas condiciones que habría exigido por la custodia de sus hijos (y los motivos por los que esto enfureció a Piqué)

“Vadhir estaba presente, se pelearon y se fueron a los golpes. Hubo una pelea física en casa de Eugenio Derbez entre él y Vadhir. En Estados Unidos esto es muy penado, por eso decidieron ocultar la información”, aseguró el youtuber.

Asimismo, Alejandro Zúñiga indicó que José Eduardo Derbez, hijo que el actor tiene con Victoria Ruffo, no está al tanto de esta situación debido a que es un secreto que la familia no deseaba revelar.

Lea más: Eugenio Derbez pasó cumpleaños recuperándose de “larga y complicada” cirugía

“El motivo fue una pelea con Vadhir Derbez. Por eso la información se le ha ocultado a José Eduardo, ya que es posible que él no sepa y se esté enterando. La fuente es fidedigna y por eso me atrevo a abrir la boca. Eugenio Derbez se peleó con su hijo y su hijo le provocó todos estos problemas de salud”, concluyó.

Sin embargo, esta versión fue negada por Eugenio Derbez, quien por medio de su cuenta de Instagram aseguró que sus lesiones se dieron al tropezar mientras jugaba con un visor de realidad virtual.

Le puede interesar: Piqué y Shakira: ¿el futbolista también fue infiel con una modelo exnovia de DiCaprio?

“Yo estaba, de acuerdo al visor, en un edificio de 100 pisos y era lo que yo estaba viendo. Que estaba parado en una tabla pequeña. Los recuerdos los tengo borrados, pero de repente me tropecé con algo en el piso y a la hora que camino, que doy un paso de lo que mi mente registraba que era una tablita en la que debía estar parado, siento que me tropiezo y me salgo de ahí y la realidad virtual hace que yo piense que comienzo a caer al vacío por esos 100 pisos. Me tropecé y fui a dar con unos escalones. El hecho es que caí con todo mi peso sobre mi cuerpo”, reveló Derbez.