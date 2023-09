“Se llevaron todos los relojes, las cadenas”: Eduin Caz, de Grupo Firme, denunció que fue víctima de un robo en Miami

Eduin Caz, vocalista del grupo Firme, publicó en redes sociales que fue víctima de un robo en la casa en donde se hospeda en Miami, Estados Unidos, durante la madrugada del 23 de septiembre.

El cantante de regional mexicano indicó que él no presenció el robo, sino que cuando llegó a la casa sus cosas ya no estaban. “Llegué a la casa donde me estoy quedando y se metieron a robar. Se llevaron todas mis cosas”, escribió con una foto suya en donde se ve dentro del vehículo.