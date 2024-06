La reciente separación entre Christian Nodal y Cazzu, confirmada el pasado 23 de mayo, hizo que los rumores sobre el romance entre el cantante mexicano y Ángela Aguilar volvieran a surgir.

Ambos artistas fueron vistos juntos en un hotel de Monterrey, México, y esta reunión hizo estallar las redes sociales.

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que Nodal y la menor de la dinastía Aguilar fueron vistos en público, ya que días más tarde viajaron a Texas y aumentaron las especulaciones en torno a su supuesto noviazgo.

Pese a que ni el intérprete de De los besos que te di ni Ángela Aguilar han hablado sobre su presunta relación, se ha filtrado información que podría comprobar este mediático romance.

Uno de estos datos fue revelado por Daniel Bisogno durante la más reciente emisión del programa de televisión Ventaneando.

Durante el show, el presentador señaló que Ángela Aguilar, en medio de los rumores sobre su noviazgo con Nodal, ya no vive con sus padres en Texas.

“Pepe se presentó en la Arena Ciudad de México y fue un éxito. Tenía mucho tiempo que no se presentaba solo en un escenario, ahora fue Leonardo con él. Ángela no, Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo, de momento”, indicó.

Cabe resaltar que la familia Aguilar ha residido en Estados Unidos durante años y tienen una lujosa mansión en Texas valorada en aproximadamente US$3 millones.

Esta noticia hizo que surgiera la interrogante sobre si Ángela Aguilar está pensando en mudarse junto a Christian Nodal, aunque hasta el momento solamente es una teoría creada por sus seguidores.