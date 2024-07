Sean “Diddy” Combs, quien se encuentra enfrentando múltiples demandas por abuso físico y sexual, puso en venta su gran mansión en Holmby Hills, California.

Esta lujosa propiedad fue allanada hace cuatro meses por las autoridades en búsqueda de pruebas contra el rapero.

“Diddy”, de acuerdo al medio TMZ, está buscando un nuevo dueño para su mansión fuera del mercado y espera recibir al menos US$70 millones por su venta.

Esta lujosa mansión fue adquirida por el rapero estadounidense en 2014 a cambio de US$40 millones.

Si “Diddy” logra vender su propiedad de California, significaría una ganancia de US$30 millones debido a que, a lo largo de los años, no invirtió en hacerle remodelaciones.

La lujosa mansión de “Diddy” está contenida en un lote de un acre y la casa principal tiene una extensión de 17 mil pies cuadrados.

