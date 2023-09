“Será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta”: la fuerte amenaza que Peso Pluma recibió por parte del CJNG

“Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madr*”, indica la narcomanta.

La amenaza de la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue colocada en el puente conocido como “El Mirador” e inmediatamente se hizo viral en redes sociales.

Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, recibió este violento mensaje un mes antes del concierto que tiene programado en Tijuana como parte del Doble P México Tour, evento que se realizará en el Estadio Caliente.

A raíz de la amenaza del CJNG, Montserrat Caballero, alcaldesa de la ciudad, informó que evaluará la cancelación del concierto de Peso Pluma, pero las investigaciones de las autoridades serán las que den la última palabra.

“En razón de cómo se vaya moviendo la investigación de aquí a que sea el concierto, tomaremos la decisión de permitirlo o no, por seguridad del artista y de los tijuanenses”, mencionó Caballero en una conferencia de prensa.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la amenaza que recibió por parte de la organización criminal de “El Mencho” ni ha mencionado la posibilidad de cancelar su próxima presentación en Tijuana.

