Sérgio Mendes, el influyente cantautor y compositor que ayudó a llevar la música bossa nova desde Brasil al mundo, falleció el pasado 5 de septiembre en Los Ángeles a los 83 años, según confirmó su familia a diversos medios internacionales.

En un comunicado, la familia detalló que "su esposa y compañera musical durante los últimos 54 años, Gracinha Leporace Mendes, estuvo a su lado, junto con sus amados hijos".

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Mendes lanzó más de 35 álbumes. Nació en Niterói, Brasil, en 1941, y desde temprana edad fue interesándose por la música clásica y el jazz.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, el cantautor brasileño empezó tocando en tríos y cuartetos antes de mudarse a Estados Unidos con su banda Brasil '66. Fue con el éxito "Mas Que Nada" en portugués y la canción "The Look of Love" que el brasileño alcanzó fama internacional, mencionó CNN.

A lo largo de los años, Mendes colaboró con figuras de renombre como Frank Sinatra, Quincy Jones, Burt Bacharach y Stevie Wonder.

El sitio oficial de Gérard Drout Producciones describió a Mendes como una "influencia planetaria que probablemente no habría existido sin un golpe de estado. Un hombre que logró que el mundo cantara en portugués y que le dio a Brasil el lugar que merece en la gran celebración musical global".

Por su parte, Elisa Wouk Almino de Los Angeles Times destacó la energía que transmitía la música de Mendes, señalando que "los cantantes sonríen, el piano y los tambores se escapan con la vida, pero es casi la pura fuerza del sonido, su energía abierta, lo que duele incluso mientras trae placer”. “Ese es el 'sabor brasileño'", argumentó.

Además, Almino afirmó que asistir a una presentación de Mendes era una experiencia de conversión: "Cuando ves a Mendes actuar, absorbes su energía. Te transforma. Sus intenciones son palpables: quiere que te sientas bienvenido, hasta que te sientas como en casa".

Entre sus canciones más memorables se incluyen:

“Mas Que Nada”

Según Jon Pareles de The New York Times, este éxito internacional de Brasil '66 llevó los ritmos brasileños a audiencias de todo el mundo, destacando la profunda tradición afrobrasileña del samba.

“Constant Rain”

Pareles también recordaba que este éxito al que Norman Gimbel le agregó letras en inglés, transformando la canción en una súplica post-ruptura.

“The Fool on the Hill”

En este cover de Los Beatles, por el cual Mendes ganó un Grammy, incluyó versos al son de vals, un estribillo de bossa nova y una orquestación suave.

“Acode”

De acuerdo con Paul Grein de Billboard, esta colaboración con Vanessa Da Mata fue parte del álbum Encanto, que alcanzó el primer lugar en la lista de álbumes de jazz de Billboard y llegó al puesto 60 en el Billboard 200. La canción fue nominada al Latin Grammy por mejor canción brasileña.

“One Note Samba/Spanish Flea”

Esta combinación de clásicos, compuesta por Antonio Carlos Jobim y popularizada por Brasil '66, capturó el auge de la bossa nova a nivel mundial en los años 60, recuerda Paul Grein.

“Bim-Bom”

Según Billboard, esta pieza fue una de las primeras canciones de bossa nova, compuesta por João Gilberto alrededor de 1956.

“Real in Rio”

Una de las composiciones más contemporáneas de Mendes fue esta, realizada junto a Carlinhos Brown para la película de DreamWorks Rio. La canción fue nominada al Óscar.