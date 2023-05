Shakira: a quién está dedicada su nueva canción “Acróstico” (y el emotivo significado de su letra)

Tras su mudanza a Miami, Shakira anunció el lanzamiento de su tercer éxito musical del 2023, el cual lleva por nombre Acróstico.

En conmemoración del Día de la Madre, Shakira reveló al público su nuevo trabajo musical y lo promocionó con una imagen en la que se ve una mamá ave y sus dos bebés pichones en un nido.

La forma en la que la cantante anunció su nuevo tema, añadido a la fecha de su lanzamiento, hizo que se especulara sobre a quién está dedicada esta emotiva canción.

¿A quién dedica Shakira su nueva canción?

Sin embargo, tras el lanzamiento de Acróstico, quedó en evidencia que el nuevo éxito de Shakira está dedicado en su totalidad a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Acróstico está enfocada en su cambio de vida luego de su polémica ruptura con Piqué y la manera en la que sus dos hijos han sido su inspiración para salir adelante del que ella ha llamado “el momento más duro de su vida”.

Esta es la primera ocasión en la que Shakira le dedica un tema a Milan y Sasha, y la emotiva letra del tema, la cual se podría interpretar como el inicio de una etapa juntos, inmediatamente causó emoción en sus seguidores.

¿Qué dice la letra de “Acróstico”?

Me enseñaste que el amor no es una estafa / Y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar / Que no veas mi fragilidad / Pero las cosas no son siempre como las soñamos / A veces corremos pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar / Háblame, que te voy a escuchar / Y aunque la vida me tratara así / Voy a ser fuerte solo para ti.

Lo único que quiero es tu felicidad y еstar contigo / Una sonrisa tuya es mi debilidad / Querеrte sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy / Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla / Y aunque no sé poner la otra mejilla / Aprender a perdonar es de sabios.

Que solo te salga amor de esos labios / Si las cosas se dañan o se botan, se reparan / Los problemas se afrontan y se encaran / Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelan las heridas / Se ha de entregar entero el corazón / Aunque le hagan daño sin razón / Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo.

Una sonrisa tuya es mi debilidad / Quererte sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy / Sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy.