Shakira “busca serenidad” en Navidad y descansa en el desierto de Dubai

“En el desierto buscando la serenidad en esta Navidad”, dice la publicación de Shakira en redes sociales que publicó desde los Emiratos Árabes Unidos.

Este 24 de diciembre Shakira utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió en los últimos meses. Con la imagen de una estrella en la punta de un árbol navideño la cantante deseó unas felices vacaciones y un 2023 lleno de paz y esperanza.

In the desert this Christmas, searching for serenity. En el desierto buscando la serenidad en esta navidad. pic.twitter.com/SOWIj7Cta9

— Shakira (@shakira) December 25, 2022