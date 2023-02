Shakira: cuál es el significado de “TQG”, el nombre de su nueva canción junto a Karol G

A casi ocho meses de su ruptura amorosa, la cantante colombiana se desahogó por medio de la BZRP Music Sessions #53 , canción en la que arremete contra su ex pareja y lo critica por su presunta infidelidad con Clara Chía Martí.

No obstante, esta no sería la única canción que Shakira tendría planeado dedicarle a Piqué, ya que en los últimos se confirmó su colaboración con Karol G en un tema inédito.

Los rumores sobre esta unión musical surgieron a principios de enero, cuando Karol G fue vista en Barcelona grabando escenas para el video del tema que compartirá junto a Shakira.

Tras semanas de especulaciones, se confirmó que Shakira y Karol G efectivamente lanzarán un tema que llevará por nombre TQG.

La colaboración entre ambas intérpretes colombianas tiene un peculiar significado, ya que su título significa “Te Quedó Grande”, frase que ha sido considerada como una posible futura indirecta contra Gerard Piqué.

Esta información fue revelada por el New York Times, quienes hablaron con Karol G sobre su histórica colaboración con la artista del momento: Shakira.

“Se habían estado enviando otras canciones en los últimos años, pero ninguna les parecía bien. Ahora, con Shakira hablando abiertamente sobre su ruptura, Karol G pensó que podrían compartir otra canción en la que dejase salir su rabia. Cuando Shakira la escuchó, Karol G dice, ‘ella estaba como Oh Dios mío, gracias. Los versos reflejan perfectamente cómo me siento ahora mismo’. Completaron la canción juntas y la terminaron”, aseguró el New York Times.

Además, el prestigioso periódico confirmó que TQG será una balada con sonidos de reggaetón y que su letra transmitirá un sentido de hermandad pocas veces vista en el mundo de la música.