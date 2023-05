Shakira: cuáles son los nombres ocultos que se encuentran en su nueva canción “Acróstico”

Tras varias canciones dedicadas al ex futbolista del FC Barcelona, Shakira decidió lanzar su más reciente tema que contiene un mensaje especial dirigido a dos de las personas más importantes en su vida.

El nombre de esta canción es Acróstico, con lo que la cantante colombiana invita a buscar entre la letra palabras que resulten de unir las iniciales de sus frases.

Por medio de este método, salieron a la luz los nombres de las dos personas a las cuales Shakira dedicó este nuevo éxito: Milan y Sasha, sus dos hijos.

Es a ellos que Shakira les dice que “aprender a perdonar es de sabios” y que “si las cosas se dañan no se botan, se reparan”, en referencia a la nueva etapa que se encuentran viviendo con su mudanza a Miami.

Para su hijo mayor Milan, quien de acuerdo a la prensa catalana es muy cercano a su padre Piqué, la intérprete colombiana compuso su nombre con las siguientes frases:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos.

A veces corremos, pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar.

Además, Shakira también dedicó un acróstico a Sasha, su hijo menor, y compuso su nombre con cinco emotivas oraciones.

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla; y aunque no sé poner la otra mejilla.

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios.

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran.

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas.