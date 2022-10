Shakira: el día en que la cantante le pagó la costosa cuenta de un restaurante a Piqué (y los reclamos contra el futbolista por ser “mantenido”)

De acuerdo a esta información, Piqué habría engañado a Shakira con una joven de 23 años que conoció por medio de un amigo en común, quien posteriormente fue identificada como Clara Chía Martí.

A más de cuatro meses de su polémica ruptura, Shakira y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar en redes sociales debido a la aparición de una antigua fotografía de la ahora ex pareja.

Esta imagen fue tomada cuando ambos continuaban juntos y se puede observar el momento en que Shakira paga la cuenta de un restaurante mientras el futbolista español carga en sus brazos a Milan, quien tenía tan solo meses de nacido.

Dicha fotografía se volvió viral en redes sociales, ya que muchos internautas tacharon a Piqué de “mantenido” al hacer que la intérprete de Antología cubriera la totalidad de la cuenta.

Shakira paying for her bottom after feeding it. Generous queen.💗 pic.twitter.com/YBk02X9h54

— Asandé (@kewchiy) October 9, 2022