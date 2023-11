Shakira: el importante anuncio que hizo la cantante en medio de las polémicas declaraciones de Piqué sobre su separación

Gerard Piqué, después de pasar meses optando por un perfil bajo con respecto a su vida personal, rompió su silencio y decidió hablar sobre su separación con Shakira.

El ex jugador del FC Barcelona, sin dar muchos detalles de lo sucedido, aseguró que no todo es lo que parece y que “la gente no sabe ni el 10% de lo que pasó” con la cantante colombiana.