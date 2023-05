Shakira: en qué fase del duelo por la ruptura con Piqué se encuentra y qué hay detrás de su nueva canción “Acróstico” y sus encuentros con Lewis Hamilton

El proceso de duelo por una ruptura amorosa es muy parecido al del fallecimiento de un ser querido. Las fases son las mismas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. “Al terminar con nuestra pareja, en la fase de negación, no aceptamos la realidad, que eso nos haya pasado a nosotros y que la relación haya llegado a su fin. Mientras que, en el proceso de duelo por muerte, no aceptamos que nuestro ser querido haya partido y tenemos pensamientos como ‘si él era tan bueno, por qué se fue’’”, explica el psicólogo clínico Mario Velásquez.

En la fase de ira, la persona está enfadada, le reprocha a su pareja y la culpa de la ruptura; en la negociación o conciliación es hablar acerca de cómo terminará la relación y a qué acuerdos llegarán; mientras que en lo emocional o fase con síntomas depresivos, la persona se enfrenta a sus emociones y trata de identificarlas. Por último, en la aceptación o liberación, se acepta lo que ocurrió, los sentimientos que tenemos y es consciente que la vida seguirá sin la otra persona.

En el contexto de cómo manejó Shakira el proceso de duelo por su separación con Piqué, algunas fases se pueden apreciar en las canciones que publicó en los últimos meses. Por ejemplo, con Monotonía se veía su faceta de sufrimiento y negación, por lo que el desamor y el fin de la relación son el tema central de la melodía. Luego, la ira y negociación se hicieron presentes en su éxito con Bizarrap. Mientras que con TQG se percibe cierta ira, pero también aceptación.

La negociación, si bien no fue una canción en específico, se podría considerar el proceso que vivió la expareja para llegar a un acuerdo de la custodia de sus dos hijos Milán y Sasha.

“En la fase de negación Shakira también indagó, esa es una característica importante de esta fase del duelo. Es decir, ella sospechaba de la infidelidad e hizo todo lo posible por aclarar las cosas. Al descubrir la verdad viene la ira. A mi criterio, la cantante manejó muy bien esta emoción porque la trabajó, no se la guardó y reprimió”, opina Velásquez. La psicóloga clínica Evelyn González agrega que trabajar las emociones le ayudará a tener madurez y bienestar emocional, que será de beneficio también a sus hijos Milan y Sasha.

En qué fase del duelo está Shakira

Al darse a conocer la separación de ambos famosos, ninguno daba declaraciones a la prensa. Fue hasta casi tres meses después cuando la barranquillera dio una entrevista a la Revista Elle y declaró que era una de las etapas más oscuras de su vida. Sin embargo, en las últimas semanas Shakira se ha dejado ver más en público y ha compartido con sus seguidores y amigos.

“Cuando se presentó en el show de Jimy Fallon para interpretar el éxito con Bizarrap es parte de la fase de aceptación. Llevar a sus hijos, quizá para ella fue un signo de que no está sola y tiene por quienes salir adelante, ya que el acontecimiento era importante. Digamos que estaba aceptando su ruptura en un espectáculo que sería visto por miles de personas”, dice Evelyn González, psicóloga clínica.

Para la experta en psicología, la fase de aceptación de Shakira quedó expuesta el pasado 7 de mayo en la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, en donde la cantante dio un discurso relacionado al empoderamiento femenino, aplaudió al trabajo de las madres solteras y declaró que la música le ayudó a salir adelante. Con frases como “Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo” o “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”, la barranquillera hizo ver que se está reponiendo de una de las fases más oscuras de su vida.

Lewis Hamilton y su nueva canción Acróstico

Ese mismo fin de semana, la intérprete de Ojos así y Hips don’t lie estuvo en la quinta fecha del Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 y compartió con personalidades como Tom Cruise y Lewis Hamilton. Con este último, incluso, tuvo un segundo encuentro a bordo de un yate, según imágenes que se hicieron virales en redes sociales.

Para la psicóloga, estas vistas públicas de Shakira demuestran que ya se siente cómoda con su realidad y con el proceso de la ruptura. “Cuando decidimos conocer a nuevas personas, visitar nuevos ambientes o, incluso, salir con nuestros amigos, es porque ya aceptamos que podemos seguir con nuestra vida y no dependemos de nuestra expareja”, dice González.

El pasado 11 de mayo, Shakira lanzó la canción Acróstico en la que exalta el amor a sus dos hijos y su deseo por verlos felices. Frases como “me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba”, “nunca dudes que aquí voy a estar” y “viniste a completar lo que soy” demuestran que la cantante está enfocada en su maternidad.

“Con esta canción que publicó, Shakira demuestra la aceptación. No quiere decir que su herida ya no le duela, sino que acepta que está soltera pero que tiene una familia que son sus hijos. Eso es a lo que se aspira en el proceso de duelo, a llegar a una aceptación con la vida actual, sin cambiar nada. Si no llegamos a esta etapa, entonces no estamos preparados para una nueva relación”, enfatiza Velásquez.