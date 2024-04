La música latina, a lo largo de los últimos años, se ha posicionado en la cima de la industria gracias a la popularidad mundial de algunos de sus máximos exponentes.

Gracias a este fenómeno, los artistas latinos comenzaron a posicionarse en la lista de los mejores pagados y a mover millonarias sumas de dinero por sus conciertos y discos.

Además, algunos de ellos aumentaron su patrimonio al invertir en otros negocios como marcas de ropa, perfumes e incluso en bienes raíces.

Una de las artistas latinas más exitosas de la historia es Shakira, quien a lo largo de los años logró acumular una fortuna y actualmente se posiciona en el top 10 de los cantantes con mayor riqueza.

Shakira ha construido su imperio a través de su música y su participación en diversos programas como The Voice en Estados Unidos y Dancing With Myself.

La fortuna de la cantante colombiana, quien recientemente lanzó el disco Las mujeres ya no lloran, producción dedicada a su mediática separación con Gerard Piqué, asciende a los US$300 millones.

Esta millonaria cifra convierte a Shakira en la tercera artista latina con mayor riqueza en la historia, solamente por detrás de Jennifer López y Gloria Estefan.

El top 10 de los artistas latinos con mayor riqueza