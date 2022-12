Shakira envía mensaje por futbolista iraní condenado a muerte por apoyar los derechos de las mujeres

Internautas crearon una campaña para solidarizarse con el jugador y reunir al menos 1 millón de firmas de personas en el mundo para presionar para que se levante la pena de muerte al joven.

The fight for equality and human rights should be praised not punished, I stand in solidarity with Amir Nasr. https://t.co/QkqC9fgymX

La lucha por la igualdad y los derechos humanos debe de ser reconocida y no castigada. Me uno en solidaridad con Amir Nasr.

— Shakira (@shakira) December 17, 2022