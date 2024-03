Shakira con su separación y sus múltiples premio también lleva su vida de madre junto a Milan y Sasha. Este viernes 22 de marzo en sus primeras horas lanzó su más reciente producción Las mujeres ya no lloran.

Con canciones que ya han roto todo tipo de récords mundiales, más ocho nuevas, el álbum, el primero en siete años, está marcado por la complicada separación de Shakira del padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, y su posterior recuperación, en lo que ha descrito como “una conversación” con sus fans.

En 2023 sus hijos estuvieron involucrados en el video de Acróstico, una canción dedicada a ellos. Milan aparece tocando el piano y canta al lado a su madre y su hermano menor, Sasha.

La última escena del videoclip de Acróstico muestra a Shakira y a sus hijos en un emotivo abrazo en esta oscura etapa de su vida rodeada de polémica.

Esto ya daba un adelanto de su vena musical. Shakira también había expresado en entrevistas que Milan estaba estudiando batería y que era talentoso.

La reciente semana también fue una sorpresa sobre los avances de Milan. Let it be Academy publicó un concierto donde se observa tocando al hijo mayor de Shakira y Piqué.

Se presentó con una camiseta negra sin mangas y un estilo de cabello punk mientras se le observa seguro de sus movimientos. El concierto fue en Hard Rock Café de Miami (Estados Unidos), lugar donde residen desde abril 2023.

"La actuación fue tan emotiva que, según reportaron asistentes y tal como se observó en videos filtrados en las redes sociales, Shakira no pudo contener las lágrimas de orgullo al ver a su hijo en el escenario", publicó Infobae.

Los medios también describieron que al bajar de escenario Milan fue directo a abrazar a su mamá y ella respondió al saludo de su hijo.