Shakira: las inéditas fotografías de su cita con Jimmy Butler que podrían confirmar su supuesto romance

La estrella de la NBA fue relacionado a Shakira luego que la intérprete de Acróstico comenzara a asistir a los partidos del Miami Heat y ambos intercambiaran mensajes en redes sociales.

Varias semanas después del inicio de estos rumores, el pasado 12 de julio los nombres de Shakira y Jimmy Butler nuevamente fueron relacionados al ser vistos cenando en un lujoso restaurante de Londres.

Según información del Daily Mail, ambas celebridades cenaron en el popular restaurante y bar Novikov, pero “hicieron todo lo posible por pasar desapercibidos”.

A raíz de este deseo, Shakira y Jimmy Butler llegaron al lugar elegido para su cita “con minutos de diferencia” e ingresaron de manera separada.

No obstante, estuvieron “muy cariñosos” mientras pedían sushi y bebidas en este restaurante, de acuerdo al relato de un testigo que dio su testimonio al diario británico.

Shakira y Butler abandonaron el restaurante y bar Novikov de Londres alrededor de la 1.30 horas del pasado 13 de julio y esta reunión podría confirmar su supuesto romance, el cual ha sido motivo de un sinfín de rumores en el mundo del entretenimiento.

Shakira is seen out with NBA player Jimmy Butler in London, England. pic.twitter.com/6pNywze6wr

— Premium Celebs (@premiumcelebs) July 14, 2023