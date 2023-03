Shakira: las insólitas condiciones que le habría puesto a Karol G para grabar su última canción contra Piqué

A casi un mes del lanzamiento de esta popular canción, salieron a las condiciones que Shakira le puso a la “Bichota” para grabar juntas y añadir un nuevo éxito en sus exitosas carreras.

Durante una entrevista con el programa El Hormiguero, Karol G habló sobre su colaboración musical con Shakira y comentó algunas de las condiciones que la cantante de Monotonía le puso para grabar juntas.

“Me dijo que tenía una canción con Bizarrap y que si podía esperar a que la sacara en enero o diciembre porque con nuestra canción cerraba un ciclo de su vida”, indicó.

Asimismo, aseguró que Shakira le pidió cantar el primer verso de TQG, parte que inicialmente Karol G estaba destinada a interpretar.

“Me pidió por favor que le dejara cantar el primer verso, que en principio era mío”, continuó la artista nacida en Medellín.

Karol G también reveló que tuvo que retrasar el lanzamiento de su disco Mañana será bonito, álbum que incluye el tema TQG, debido a que Shakira ya tenía programado sacar al mercado la BZRP Music Sessions #53.

Para finalizar, la “Bichota” confesó que fue Shakira quien se puso en contacto con ella para realizar una colaboración, pero con una canción distinta a la que finalmente lanzaron.

“Ella se puso en contacto conmigo mandándome un tema, pero yo no me sentí conectada con él porque, aunque era increíble, no lo sentía. La llamé directamente yo, sin intermediarios, y le gustó muchísimo. Me dijo que sentía mucho la letra”, sentenció.