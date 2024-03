Shakira, el pasado 22 de marzo, publicó su nuevo disco Las mujeres ya no lloran, el primero después de su mediática separación con el ex futbolista Gerard Piqué.

Este álbum, en las primeras 21 horas desde su lanzamiento, se convirtió en el más escuchado de lo que va de 2024 y fue catalogado como disco de platino en siete ocasiones.

A raíz del éxito de su nuevo disco, Shakira fue invitada al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon para hablar de sus próximos proyectos, su nueva vida en Miami e incluso de su ruptura con Piqué.

La cantante colombiana, al inicio de esta charla, aseguró que el título de su álbum es una referencia a que las mujeres son capaces de empoderarse y que, en la actualidad, “a los hombres les toca llorar”.

"Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotros por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar", indicó.

Además, Shakira habló sobre su vida privada y los motivos detrás de haber “dejado en pausa” su carrera musical desde su llegada a Barcelona, España.

amo a shakira diciendo “the husband was dragging me down, now i’m free, now i can actually work” en jimmy. #LasMujeresYaNoLloran pic.twitter.com/eJWy8CQTmY