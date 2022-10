Shakira: “Monotonía” la nueva canción describe el perfil de un trastorno de personalidad

No se sabe si la canción está dedicada a su expareja, el futbolista Piqué, pero algunos refieren un curioso dato en donde el vestuario del hombre que sale en el video hace referencia a una canción que hace cerca de cinco años la colombiana le dedicó.

Lo cierto, es que esta canción está despertando diversidad de reacciones. Susy Figueroa, cantante guatemalteca y también Coach Zero, acompañamiento para víctimas de abuso emocional en relaciones con narcisistas y psicópatas integrados, ha publicado en Facebook su interpretación de esta canción y cómo describe una relación con una persona narcisista.

La Clínica Mayo explica que el trastorno de personalidad narcisistaes un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve.

Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de la personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía.

Una relación frecuente

Figueroa, en una entrevista telefónica agrega que este tipo de relaciones son frecuentes, “se han vivido desde hace mucho tiempo, pero no eran nombradas por lo que son. Nuestra sociedad se está transformando en una especie de caldo de cultivo para este tipo de personalidades egocéntricas, (que se creen merecedoras de todo, centros del universo) cosificadoras de los demás, y en las que el otro es visto (vista) un medio para conseguir un fin, y no para construir una relación de amor en común”, expresa.

“La gravedad que sufren las víctimas al estar con este tipo de personalidades es que pueden estar siendo sometidas a por lo menos 25 estrategias de manipulación distintas. Una de las estrategias más utilizadas es la luz de gas, hacer dudar a la víctima de su cordura y la culpa”, explica.

Durante la etapa de devaluación, las víctimas pueden sufrir cualquier tipo de vejámenes y luego son compensadas con pequeñas recompensas que les hacen volver a la etapa de la luna de miel (que fue durante el bombardeo amoroso). Estas compensaciones y la muestra fingida de arrepentimiento, les hacen pensar que la relación tiene remedio y eso les mantiene ahí por mucho tiempo. Algunas toda la vida.

Podría interesarle: ¿Cuáles son los trastornos mentales más comunes? (causas y tipos)

Las víctimas entran en un estado mental llamado disonancia cognitiva, que es cuando la mente vive negociando entre dos realidades, la del maltrato y la de la promesa de volver a la etapa inicial donde todo parecía ser el sueño de amor de los cuentos de hadas que siempre quiso y que la persona depredadora ofreció en la etapa del bombardeo amoroso (que es como inicia el ciclo de abuso narcicista), por supuesto, el cuento de hadas nunca volverá. Este amor espectacular de las primeras semanas o meses, fue la carnada para que la víctima cayera en la trampa.

Aquí algunos detalles que la letra de la canción Monotonía que podría explicar sobre este trastorno.

…De repente ya no eras el mismo

me dejaste por tu narcisismo,

te olvidaste de lo que un día fuimos.

Figueroa explica que ya no era el mismo con la persona, pero en realidad siempre fue el mismo. “Simplemente se acabó la temporada del bombardeo amoroso y empezó el ciclo de devaluación, en donde las víctimas tienen que empezar a mendigar aquellas cosas que les eran ofrecidas gratuitamente y que los narcisitas (ellos/ ellas) ya sabían que sus parejas iban a esperar de ellos/ellas”, dice.

“No se olvidaron de lo que un día fue. Una vez la presa es cazada, les pesa tener que seguir sostenido la farsa”, expresa la profesional.

“Tu distante con tu actitud

eso me llenaba de inquietud

tu no dabas ni la mitad

pero si se que di más que tu…

Estaba corriendo por alguien

que por mi ni estaba caminando.

En los narcisistas, una de las estrategias de abuso emocional más utilizado es la de hombre frío, tratar con indiferencia, sin que pase algo previamente que pueda dar una pauta de esa actitud. Las personas que están en parejadas con narcisistas deben reconocer en el otro al sol. Las narcisistas tienden a exigir del otro todo, y dan migajas, para mantener a sus víctimas en vínculo traumático y disonancia cognitiva esperando volver a la etapa inicial, donde fueron bombardeadas de amor, agrega.

…Tu estás frío como en navidad

es mejor que esto se acabe ya.

No me repitas la movie otra vez

que esa ya la ví.

Bebé yo te quiero,

pero es que me quiero más a mi.

El acoso y el abuso a pesar de la resistencia de la pareja a darse cuenta, o a alimentar la esperanza porque la relación funcione llega a tales límites, que es imposible seguir alimentando un sueño que se vive en lo cotidiano como pesadilla. No me repitas la movie o películas porque esa ya la vi, el ciclo de abuso se repite y se repite, si las víctimas se han dejado acompañar, tienen alguien de confianza, esto les ayuda a tomar conciencia de que siempre es lo mismo, de que el abuso narcisista siempre ha estado, solo que cada vez a encontrado nuevas, diferentes, creativas, y agresivas formas de ser ejercido.

Es un adiós necesario,

lo que un día fue increíble

se volvió rutinario.

Figueroa agrega que cuando la personalidad narcisista pierde el interes, porque está en busqueda de nuevas fuentes de combustible, el desinteres por la pareja es cada vez más evidente, la relación cae en una rutina funcionalista según las necesidades de la personalidad narcisista, mientras que el otro intenta sobrevivir para mantener su vida a flote, la de los hijos cuando hay, y la “relación de pareja”, la víctima no narcisista tiene doble o triple trabajo, emocional.

No me saben a nada tus labios

ahora es todo lo contrario

y lo peor es que

No fue culpa tuya,

ni tampoco mía.

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía…

Cuando la personalidad narcisista pierde el interes porque tiene nuevas fuentes de combustible se van volviendo personas cada vez más frías, y empiezan a hacer comentarios hirientes a sus parejas con respecto a su desempeño sexual, a su figura,o cualquier cosa que pueda hacer sentir mal a la persona en ese momento de vulnerabilidad).

Yo sabía que esto pasaría

Tu en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos…

No se les olvida lo que un día fueron, es que una vez obtenido lo que querían o necesitaban, necesitan ir por más. A la siguiente fuente de combustible, hasta que les vuelva a aburrir y vayan por la siguiente.

¿Qué hacer si nos damos cuenta que tenemos una relación como esta?

Para la experta es importante buscar ayuda e información acerca de este tipo de relaciones abusivas. Volver a todo aquello de lo que se habían alejado, pues las parejas narcisistas, tienden a aislar a sus víctimas para que estas queden en una relación de casi total dependencia de sus depredadores/depredadoras. Se motiva a buscar ayuda para recuperar el autoestima minada.

Es muy importante que las víctimas sean acompañadas por personas que no las revictimicen, que conozcan acerca del abuso narcicista o psicopático integrado que tiene características muy específicas y puede ser confundido con muchas otras.

Que las personas que están en esas dinámicas comprendan que fueron víctimas de algo llamado estafa emocional, pero que también confíen en que en su interior tienen la fuerza suficiente para salir adelante. Por supuesto que no solas, sino acompañadas de personas que los puedan acompañar con sabiduría y prudencia.

Muchas personas permanecen en la relación con la esperanza de que su pareja va a cambiar, y eso es lo primero que hay que comprender, si el rango del narcisismo es medio, mayor, o perverso, no hay vuelta atrás. El otro o la otra no va a cambiar nunca, la única persona que cambia es la víctima, deteriorándose, y en algunos casos con finales trágicos. Si el rango es menor, con mucho esfuerzo y terapia, es posible que haya algún cambio. Pero esto debe decirlo un psicólogo acreditado y que maneje el tema del abuso narcisista y la psicopatía integrada, y que conozca a las dos personas.