Shakira quiere seguir facturando y sale a luz detalle de su próximo sencillo

Antes de la separación lanzó Te felicito, una colaboración con Rauw Alejandro. En octubre 2022 llegó Monotonía, en la que empezó a lograr cifras extraordinarias, en un trabajo junto a Ozuna.

Para enero de 2023 la fama de la colombiana se extendió dando pie a uno de los más grande éxitos en la música en español.

La colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap baten récord con Bizarrap Music Sessions #53, tema que en poco más de veinticuatro horas logró casi 64 millones de reproducciones en YouTube, superando a Despacito (2017), de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

“Así luce la carátula oficial del próximo sencillo de Shakira, “Copa Vacía” con Manuel Turizo… ¡Pronto!”, dice su mensaje. En esta carátula se observa a la intérprete colgada y como una sirena. No ha dado la fecha exacta del lanzamiento.

🧜‍♀️ Take a look to the official artwork for Shakira’s upcoming new single “Copa Vacía” ft. Manuel Turizo… Soon!

🧜‍♀️ Así luce la carátula oficial del próximo sencillo de Shakira, “Copa Vacía” con Manuel Turizo… ¡Pronto! pic.twitter.com/mvbYYjpOAk

