"Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire", dijo Shakira en una entrevista a Billboard.

En su nueva vida en Miami desde hace un año, Shakira lleva a sus hijos a jugar baloncesto, futbol y tenis, como el resto de mamás, vestida con camiseta y pantalones de yoga. Luce como las demás mamás dijo otra mamá.

Shakira ha destacado que nunca había visto a sus hijos tan felices y comenta que llevan una vida libre y normal.

En Miami también viven sus padres, William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

Sin embargo, viaja en un Lamborhini personalizado color morado con asientos verde lima, de 260 mil dólares y sus hijos acuden al Miami Country Day School, de 46 mil dólares al año.

Hace dos fines de semana, aprovecho su aparición sorpresa junto a Bizarrap al inicio del Festival de Coachella para anunciar su tour Las Mujeres ya no lloran por EE.UU. con 14 fechas.

Su disco Las Mujeres ya no lloran, que en palabras de la cantante "fue su catarsis", refiriéndose a su relación con Gerard Piqué, está en Top Latin list de Billboard. La semana que lo lanzó fue el segundo álbum más vendido.

Entre sus nuevas amistades, se encuentra la modelo brasileña Gisele Bündchen y el exjugador de la NFL, Tom Brady, cuyos hijos también acuden al mismo centro escolar de Milan y Sasha.