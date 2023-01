Shakira: “Solo soy una entre millones de mujeres”

La sesión junto a Bizarrap reveló al mundo una incendiaria reacción por parte de Shakira quien lanzó frases como: “Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique’”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú” o “Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Luego de haber sido lanzada la pista, el mundo entero volcó su atención a las plataformas musicales donde se publicó, entre ellas YouTube, donde alcanzó 54,3 millones de vistas en las primeras 24 horas.

Al cierre de esta nota, la afamada sesión ha alcanzado más de 181 millones de vistas, mientras que en Spotify más de 119 millones de escuchas.

Además de la viralización que le ha valido la canción en distintas redes sociales, la pista también logró que Shakira se convirtiera en la artista latina con más oyentes mensuales en Spotify, superando así al puertorriqueño Bad Bunny.

I feel humbled and grateful though I’m only one among millions of women out there who have so much to say and offer. Women of all races, ages and conditions. Thanks for your loyalty and support. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd

— Shakira (@shakira) January 22, 2023