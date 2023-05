Shakira: su contundente respuesta ante la nueva fotografía de Piqué con Clara Chía Martí

Sin embargo, este domingo 21 de mayo Piqué nuevamente sorprendió a propios y extraños al compartir una imagen en la que se ve muy cariñoso en compañía de Clara Chía Martí.

Esta postal se trata de la segunda fotografía oficial de la pareja y revela que la relación entre ambas celebridades se encuentra en el mejor momento a pesar de los constantes rumores sobre una posible ruptura.

Después de la publicación de esta imagen, Shakira no se quedó atrás y, por medio de su cuenta de Instagram, envió una contundente respuesta a la muestra de amor de Gerard Piqué y su nueva novia.

La cantante colombiana compartió con sus seguidores una fotografía en la que aparece al lado de Bizarrap, productor con quien colaboró hace algunos meses en la BZRP Music Sessions #53, y el rapero argentino Duki.

Además de ser una indirecta contra el ex futbolista español y Clara Chía Martí, la publicación de Shakira en Instagram generó el rumor sobre una posible colaboración entre los tres artistas.

No obstante, hasta el momento Shakira no se ha pronunciado al respecto y se espera que en las próximas horas publique más información sobre su reunión con Bizarrap y Duki.

Shakira, Bizarrap and Duki together in new photo. pic.twitter.com/t7t8D4QLLq

— Pop Crave (@PopCrave) May 20, 2023