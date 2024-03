Eres una de mis artistas favoritas, comenzó diciendo el anfitrión Jimmy Fallon.

“Tengo los mejores fans (…) Increíble que estuvieran en los buenos y en los malos momentos. Me apoyan. Todo el tiempo me siento acompañada en cada uno de los procesos que me toca pasar en la vida”, afirmó Shakira.

Al hablar sobre su nuevo disco la cantante colombiana dijo: “Es como si durante demasiado tiempo nos hubieran mandado a llorar con el guion en las manos y sin fin. Solo porque somos mujeres tenemos que ocultar nuestro dolor delante de nuestros hijos y delante de la sociedad. Tenemos que curarnos de cierta manera y no lo creo”.

“Las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar y hasta cuándo”, afirma Shakira.

¿Has publicado canciones aquí y allá que son increíbles y viniste a nuestro programa y actuaste? Gracias por eso. Pero, ¿qué te hizo sentir que ahora tienes el álbum completo listo para publicar?, le pregunta Fallón a Shakira.

“He estado publicando música aquí y allá, pero fue muy difícil para mí armar un trabajo. No tuve tiempo por el factor marido”, expresa Shakira y el presentado dice “¿Cómo? Marido menos”, a lo que ella responde: “Sí, el marido me estaba arrastrando hacia abajo”.

Shakira también compartió que mientras estaba escribiendo: "¡A veces me sentía con un cuchillo entre los dientes, ya sabes, estaba recogiendo pedazos de mí mismo del suelo. Estaba tratando de reconstruirme y la música era el pegamento. Pero sentí como si fuera un proceso alquímico en el que estaba transformando el dolor, la ira y la frustración en creatividad”.

Respecto a las distintas versiones de portadas que presentó en distintos colores, dijo que representan la metáfora de las piedras preciosas: ruby, esmeralda y diamante.

Fue como un espacio terapéutico, dijo Shakira: “Cuando estaba escribiendo me estaba reconstruyendo y la única forma en que sentí que me estaba recomponiendo. Así que cada una de estas canciones realmente fue como una catarsis para mí y me sentí mejor y mejor cada vez”.

Respecto a sus seguidores, dijo que los siente como una manada de la cual es parte: “Así es como siento que me comunico con mi público a través de mi música. Sabes, es como si fuera una familia para mí, pero tenemos esta amistad con mi audiencia que tiene, que tiene, y tu tiempo y todo tipo de cosas. Y ha permanecido viva durante tantos años y es una verdadera amistad. Por eso creo que mi relación con mis fans es tan especial porque son mi manada, sabes que me respaldan”.

En el programa también hablaron de las colaboraciones con las que cuenta el álbum.