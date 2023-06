Shakira y Lewis Hamilton: ¿Es muy pronto para que la cantante comience una nueva relación amorosa luego de su ruptura con Piqué?

Al igual que el duelo que se vive ante el fallecimiento de un ser querido, al terminar una relación amorosa se pasa por la negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Expertos en psicología afirman que Shakira se encuentra en la fase de aceptación, debido a que ahora ya sale más para convivir con otras personas, conocer nuevos lugares y reencontrarse con sus amistades.

Además, con su última canción Acróstico, que está dedicada a sus hijos Milán y Sasha, “acepta que está soltera pero que tiene una familia que son sus hijos. Eso es a lo que se aspira en el proceso de duelo, a llegar a una aceptación con la vida actual, sin cambiar nada. Si no llegamos a esta etapa, entonces no estamos preparados para una nueva relación”, explica el psicólogo Mario Velásquez.

¿Cuándo se recomienda comenzar una nueva relación amorosa?

En las últimas semanas se cree que Shakira y Lewis Hamilton mantienen una relación amorosa, luego de que fueron vistos a bordo de un yate y la cantante ha asistido a eventos de la Fórmula 1. Además, de que en redes sociales se viralizó una fotografía en la que se ve a ambos en un restaurante.

Luego de estos encuentros, la revista People afirmó que la intérprete de Hips Don’t Lie y el piloto británico estarían en las primeras etapas de un amorío. Por ello están pasando tiempo juntos y están en la etapa de conocerse mejor.

Ante la supuesta confirmación de que ambas celebridades estarían comenzando una relación, surge la duda de si es muy pronto para que Shakira tenga una nueva ilusión, luego de la mediática separación que tuvo con Gerard Piqué.

“Si es una relación que duró menos de cinco años, entonces el proceso de duelo o la preparación para comenzar una nueva puede durar seis meses o un año. Aunque depende de cómo termine la relación, si fue un final trágico entonces podría tomar más tiempo”, explica Velásquez.

En caso de que la relación haya durado más de diez años, entonces lo ideal es esperar el primer y segundo aniversario de fechas especiales. Por ejemplo, el primer cumpleaños, el aniversario de inicio de relación, Navidad, Año Nuevo, etc., debido a que estos días específicos son difíciles de pasar ya que se tenía la ilusión de vivirlos juntos.

“Para estas fechas es común que nos replanteemos por qué terminó la relación y regresemos a la etapa de la negación o ira. Por eso es importante que vivamos esas emociones y las aceptemos, antes de ilusionarnos con alguien más”, añade Evelyn González, psicóloga clínica.

En el segundo aniversario es más probable que no se tengan emociones fuertes, incluso, que sean fechas desapercibidas. Entonces, será una de las señales de que se ha sanado.

Para los psicólogos, no se trata de que Shakira no pueda tener una relación con Lewis Hamilton porque realmente no se tienen detalles exactos de cómo fue el fin de su relación con Gerard Piqué. A pesar de que se sabe que hace más de un año que anunciaron su ruptura amorosa, podría ser que hubieran terminado desde mucho antes.

“El tiempo de duelo es una recomendación, no una imposición. Cada persona puede tomar el tiempo que considere necesario. Con Shakira tenemos pocos detalles, así que no podemos juzgar su decisión de comenzar una nueva relación amorosa. Hay quienes encuentran las herramientas necesarias para aceptar sus emociones y eso les ayuda a sanar más rápido, en su caso podría ser la música”, opina González.