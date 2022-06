Shakira y Piqué: el incómodo momento que protagonizaron durante el torneo de béisbol de uno de sus hijos

A tan solo días de la confirmación del fin de su relación, Shakira y Gerard Piqué fueron vistos en República Checa mientras veían un torneo internacional de béisbol de su hijo Milan.

Las imágenes de este momento, las cuales fueron difundidas por redes sociales, mostraron a la ex pareja en una incómoda situación, ya que Shakira se ubicó en la primera fila para ver el partido de su hijo y Piqué se situó en las gradas del estadio, totalmente alejado de la artista colombiana.

Lea también: Shakira y Piqué: las revelaciones sobre la molestia del futbolista que fueron filtradas por sus fuentes cercanas

A pesar de estar separados, ninguno quiso perderse los encuentros de su hijo, ya que desde el momento de su ruptura informaron que “el bienestar de Milan y Sasha es su máxima prioridad”.

No obstante, las fotografías del evento mostraron este incómodo momento, ya que Shakira y Piqué no se dirigieron la palabra y estuvieron alejados en todo momento, situación que rápidamente se volvió viral en internet.

Lea más: Shakira y Piqué: los motivos por los que no habría existido infidelidad por parte del futbolista (y el acuerdo que tendrían en su relación)

Beaming Shakira cheers on son at baseball while Gerard Pique keeps his distance in stands after split

She sat in the front row while her ex Gerard Pique kept his distance in the top row pic.twitter.com/idaI4FVaDT

— Lilian Chan (@bestgug) June 9, 2022