Shakira y Thalía hacen historia en el evento Mujeres Latinas en la Música de Billboard

Shakira y Thalía han tenido un recorrido impresionante en sus carreras artísticas y esto se hizo más que evidente en la primera edición de los premios Billboard que reconocen a Mujeres Latinas en la Música con el premio a Mujer del año y Poderosa global, respectivamente.

Shakira, además hizo uno de los discursos más virales de la gala, “Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (…) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, dijo en la gala.