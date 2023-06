“Si le decía no, me hubieran faltado agujeros para que me metan balas”: el día en que un cantante le mintió a Pablo Escobar para no ser asesinado

La mayoría de ellos eran contratados por Pablo Escobar para amenizar estas reuniones y cantar frente a quien era en ese entonces el narcotraficante más buscado del mundo.

Uno de ellos fue Pablo Villanueva Brandan, cantante peruano mejor conocido como “Melcochita”, quien asistió a una fiesta del jefe del Cártel de Medellín debido a la popularidad que ganó en Colombia por canciones como Pegaso o Tibiri Tabara.

Durante esta fiesta privada, “Melcochita” temió por su vida en reiteradas ocasiones y tuvo que mentirle a Pablo Escobar para no ser asesinado por sus sicarios.

Esta historia salió a la luz durante una entrevista en el programa El Valor de la Verdad, cuando el salsero peruano fue cuestionado sobre si era verdad que “El Patrón” le pagó para cantar una canción en uno de sus eventos.

“Allá en Colombia pegó una salsa que se llama Pegaso, esa canción es prácticamente un himno en Cali, y vino un colombiano… Me pagaron los pasajes hasta el Hotel Intercontinental, yo no sabía que era para él, estaba en un séptimo piso y faltando ya diez para las doce me suben al noveno piso y era un salón con puros cisnes de hielo”, comenzó relatando.

Villanueva Brandan indicó que en ese momento descubrió que había sido contratado debido a que Juan Pablo Escobar, hijo del peligroso narcotraficante, era fan de su música y estaba emocionado por conocerlo.

“Cuando lo vi, él habló en inglés y el conjunto Niche empezó a tocar, el niño se paró, era hincha, fue una sorpresa”, aseguró.

El hijo de narcotraficante subió al escenario para hacer los coros de la canción Pegaso; sin embargo, esta acción estuvo a punto de costarle la vida a “Melcochita”.

“Se baja a hacer coros, cantaba más feo. Escobar con dos guardaespaldas me pregunta “qué tal canta el nieto” y le digo “lindo canta”, porque si le decía no, me hubieran faltado agujeros para que me metan balas”, concluyó el cantante peruano.