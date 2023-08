“Si volviera atrás cambiaría lo que ocurrió aquella noche” condenan a rapero Tory Lanez a 10 años de cárcel por disparar a Megan Thee Stallion

“Si pudiera volver atrás, cambiaría la serie de acontecimientos de aquella noche (…). Era mi amiga (Megan Thee Stallion) y es alguien que todavía me importa a día de hoy”, declaró el rapero canadiense antes de la sentencia, según informaron medios estadounidense.

Asimismo, su defensa legal había solicitado que se considerara una libertad condicional o una pena de prisión mínima.

Sin embargo, el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, David Herriford, desestimó la petición: “A veces la gente buena hace cosas malas (…). Las acciones tienen consecuencias y no hay ganadores en este caso“, afirmó.

Por su parte, Megan Thee Stallion (28 años), que en el suceso de 2020 recibió impactos de bala en la parte posterior de los pies y tuvo que someterse a una cirugía, manifestó durante el proceso que, desde lo ocurrido, no ha tenido “ni un solo día de paz” y que “nunca” volverá a ser la misma persona.

BREAKING: Tory Lanez has been sentenced to 10 years in prison for shooting Megan Thee Stallion in July 2020. pic.twitter.com/7aC6LWJr5O

— Pop Crave (@PopCrave) August 8, 2023