A lo largo de su exitosa carrera, Ángela Aguilar ha sido reconocida por ser una de las artistas más talentosas de México, llenar la mayoría de los recintos en los que se presenta y cautivar a sus fans con su hermosa voz.

No obstante, la hija de Pepe Aguilar constantemente se encuentra en el ojo del huracán por su vida privada y la forma en la que se expresa en sus redes sociales.

Su ascendencia argentina, la forma en la que su familia trató a un mesero en Estados Unidos y su vida amorosa son algunos de los temas por los que más ha sido criticada la intérprete de Qué Agonía.

En esta oportunidad, Ángela Aguilar se encuentra enfrentando una nueva “ola de hate” debido a su participación en una dinámica en la que reveló todo lo que siempre lleva en su bolsa.

"Soy como una mamá muy joven, pero no tengo hijos. Mi teléfono, pero es el mexicano, me gusta tener dos números; uno para mi familia y amigos muy cercanos. Tengo aspirinas porque siempre me duele la cabeza", mencionó.

Además, indicó que otros de los objetos que no pueden faltar en su bolsa a la hora de salir de su casa son comprobantes de pago de tiendas de lujo, dos audífonos AirPods, medicinas contra la alergia, bálsamo labial, gel antibacterial y miles de dólares en efectivo.

"Tengo dos AirPods porque me encanta escuchar música y cuando se me acaba la pila, necesito otros. Muchas veces me pasa que mi papá me pide unos para sus conferencias. Creo que es como el bolso de Mary Poppins".

Estas declaraciones hicieron que miles de usuarios de redes sociales criticaran el estilo de vida de Ángela Aguilar por comprar cosas que no necesita y presumir de su dinero.

“La niña siempre tiene que estar presumiendo su dinero”, "¿No había alguien más interesante?", "Tanto comercial y que según es mamá sin hijos, ¿para qué trae 3 AirPods?", "Por qué no le explican que se pueden recargar?", fueron algunos de los comentarios en su contra.