“Sigue mi exsuegro que no pisa sepultura” Shakira y Fuerza Regida se unen para lanzar “El Jefe” y estos son los detalles de su nueva canción

“El Jefe” sigue la línea del regional mexicano, género musical que ha ganado popularidad, junto con los corridos tumbados, en los últimos meses con otros exponentes como Peso Pluma o Grupo Firme.

Los seguidores de la cantante colombiana y de la agrupación mexicana han destacado, además de la letra de la canción, el video musical.

Con respecto a la letra, los usuarios en redes sociales recalcaron que “El Jefe” hace referencia a temas como la explotación laboral, el abuso de poder y las dificultades que tienen las personas al no tener buenos tratos laborales.

Para sustentar estas temáticas, los seguidores extrajeron algunas partes de la letra de la canción.

Algunas fueron “Siete y treinta y ha sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede, llevo a los niños a las 9” o “El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina”.

Sin embargo, hubo una parte de la letra que llamó más la atención, debido a que los usuarios lo relacionaron con la expareja de Shakira, Gerard Piqué, más específico con su exsuegro, Joan Piqué.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, dice la parte de la canción cantada por Shakira.

EL JEFE 🤠😈 the new video, out now! / el nuevo video ¡ya disponible! https://t.co/jBH729kxUI pic.twitter.com/NQcunxLAxI

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 21, 2023