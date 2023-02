Síndrome del impostor: de qué se trata el trastorno psicológico que Shakira dijo recientemente que padece

Con respecto a su carrera artística, los seguidores de la cantante colombiana se sorprendieron luego de que afirmara que sufre, de forma leve, un trastorno psicológico conocido como el síndrome del impostor.

“Sufro un poquito de lo que dicen que se llama el síndrome del impostor, de forma muy leve, ya que todavía no me creo todo lo que he hecho, que todavía no me creo que soy tan capaz como dicen que soy”, dijo Shakira en la entrevista.

¿Qué es el síndrome del impostor?

De acuerdo a un estudio llamado Fenómeno del impostor en los médicos estadounidenses en relación con la población activa de EE.UU, que se encuentra en el portal de salud Mayo Clinic, el síndrome del impostor se trata de un trastorno que se caracteriza por la creencia persistente de que el éxito personal es inmerecido, a pesar de las pruebas que demuestren los logros obtenidos por la persona.

“El fenómeno se produce en personas de alto rendimiento que experimentan sentimientos de inadecuación y duda de sí mismas a pesar de las pruebas objetivas de competencia y logros”, indica .

El síndrome del impostor, de acuerdo al estudio, es común tanto en hombres como en mujeres, pero este último grupo suele sufrirlo con mayor frecuencia.

Aunque las causas pueden variar dependiendo del individuo, el síndrome del impostor se asocia con problemas personales (baja autoestima, depresión y ansiedad), y también con problemas en el entorno de la persona (problemas en el área laboral, cuestiones familiares, de pareja, etc).

Un motivante

Shakira cuenta en la entrevista que, a pesar de padecer de manera muy leve este trastorno, ella lo toma como un “motivante” para crecer aún más en el ámbito musical.

“Esa pequeña patología me mantiene motivada, queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar. Es verdad que siempre he sido inquieta y que tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si realmente tengo o aún me queda ese talento”, dice Shakira en la entrevista.