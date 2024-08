Snoop Dogg fue uno de los artistas más aclamados en París al ser el último en llevar la llama olímpica previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024.

Desde ese momento, la presencia del rapero estadounidense en la capital francesa ha causado furor en redes sociales debido a su asistencia a diversos eventos olímpicos.

El aclamado artista de 52 años fue visto disfrutando de disciplinas como el judo, fútbol, equitación, esgrima, skateboarding, gimnasia artística, natación, entre otros.

A raíz de su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, las redes sociales estallaron y se comenzaron a publicar un sinfín de memes de Snoop Dogg en la mayor justa del deporte a nivel mundial.

Los mejores memes de Snoop Dogg en París 2024

Snoop dogg at the olympics is an absolute vibe. pic.twitter.com/UhD7cwhOoz — L A U R A 🌍 (@missgeog92) August 3, 2024

All of us watching the Paris Games: pic.twitter.com/1DTZrkoCqp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 31, 2024

Snoop Dogg & FlavaFlav doing more for our image abroad than Trump/Vance ever could.



Making America Fun Again! pic.twitter.com/ciXNaLelAo — Eric Foltz (@EricFoltz) July 28, 2024

Snoop Dogg at the Olympics is one of the best things that has ever happened in the history of the Olympics pic.twitter.com/Vz3Gbb3UfJ — Marielle ⚓️🔱 (@marielle922) July 31, 2024