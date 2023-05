Sobadores de huesos: las obras del guatemalteco Juan Bautista Navichoc que le dieron reconocimiento en el Festival Arte en Mayo

Este año el comité estuvo a cargo de Jose Rozas-Botrán, Miguel López-Remiro, de España, Comisario, consultor y director de proyectos de arte independiente, Alex Slato, Consultor de arte latinoamericano, miembro de la junta directiva de LA Artcore Center, en Los Ángeles, Aldo Bianchi, director del Museo UNIS Rozas-Botrán (MURB); y María de Botrán, Mariana Solórzano, Thelma Castillo, directoras de Organización, Arte y Cultura de la Fundación Rozas-Botrán.

La celebración, además de premiar al ganador con un libro memorable y un premio único de US$5 mil (Q38 mil aproximadamente), también contó con menciones honoríficas, un reconocimiento a la trayectoria y otro al “artista revelación del año”.

La Fundación Rozas Botrán otorgó el premio único a Juan Bautista Navichoc Pop -Navipop-, originario de San Juan La Laguna, Sololá, por su obra titulada serie Q’omaneel, Curador, Rsamab’al wati’t nmama’ Taa’ Tu’r Tiyaq’iin B’aqol b’aaq, instalación.

Esta obra, de acuerdo a la Fundación, se encuentra inspirada en la cosmovisión maya, concretamente en los sobadores de huesos y que es trasladada de generación en generación.

“La obra de Navipop, como una instalación, pero perpetuada por medio de cuatro esculturas en madera, envueltas en tzutes o servilletas ceremoniales, simboliza el instrumento del trabajo terapéutico de cuatro generaciones“, explica la institución sobre el trabajo una de las obras de Navichoc.

En una entrevista con Prensa Libre, Navipop explica que ha participado anualmente desde 2017, en tres ocasiones ha sido finalista y dos veces ha sido ganador del premio único, en 2020 y 2023.

“Para mi es una gran bendición y un reto que me he puesto y me hace comprometerme para seguir enriqueciendo el nombre de Guatemaya (Guatemala), como lugar y cuna del arte ancestral”, dice. Agrega que es un reto personal para seguir rompiendo horizontes.

El artista dedica el premio al Creador Supremo y también a su abuelo, Nicolás Pop, quien a sus 100 años falleció este año, así como a sus ancestros y a su mamá. “Gracias a mi abuelo tengo algunos conocimientos ancestrales a través de diálogos y comunicación desde que era niño”, recuerda.

Asegura que un gran número de sus obras son inspiradas en esas vivencias de infancia y experiencias. Navichoc ha participado en más de 40 exposiciones colectivas, entre las más importantes están: Funsilec, Subasta Club Rotarios, Colectiva Mano Amiga, Momentos Patronato de Santo Domingo, Patronato de Junkabal, Rozas-Botran, Fundación Margarita Tejada, Exposición Colectiva Noche de Arte en la Casa del Embajador de los EE.UU.

El sololateco comparte que uno de sus sueños es exponer en museos internacionales, así como en la reconocida feria de arte contemporáneo llamada Art Base, que tiene lugar en Miami, o en bienales internacionales como la de Venecia, Italia.

La obra de Navichoc junto a la de todos los participante de Arte en Mayo 2023 será expuesta en la Galería Rozas-Botrán, en la 16 calle 4-66 de la zona 14, la entrada será libre y se podrán llevar a cabo visitas guiadas, ya sea para personas individuales o para grupos.

Los días y horarios de las visitas para la exposición son de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y de 13:30 a 16:00 horas y cerrará el 29 de junio.

Navipop explica que esta instalación también cuenta con un audio en voz de su abuelo quien comparte sus anécdotas, una grabación con la que quiere mantener su recuerdo y sabiduría. Se tiene un texto en su idioma materno traducido a español. “Es una obra llena de energía, historia ancestral y una obra única”, asegura.

Otros reconocimientos

Otro de los reconocimientos dados en el Festival Arte en Mayo fue el de trayectoria, el cual se le entregó a Jamie Bischof, quien estudió en el California College of Arts and Crafts, San José State University, California.

“Más que considerarse una artista conceptual, Jamie se describe como una receptora del arte visual, que está abierta a experimentar. Hay momentos en los que empieza la pieza, pero al finalizarla la impresiona más su estructura, y se interna en su descomposición”, dice el comunicado.

El premio a “artista revelación del año” se le fue entregado a Sebastián López Durán, por su obra titulada “Súper Héroeso”.

“Durán ha alcanzado un alto nivel de comunicación a través de la pintura con acrílicos, óleos y otros medios. Sus dibujos tienen esa característica repetitiva, que se manifiesta a través de la figura humana, particularmente la femenina, con intensos colores y profusión de líneas gruesas que abarcan la superficie del soporte en toda su área”, explica la fundación.

Con respecto a las menciones honoríficas, estos fueron los once artistas nombrados: