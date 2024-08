La artista guatemalteca Zelaya anunció este miércoles 7 de agosto el nacimiento de Sofía, su segunda hija y publicó una canción que escribió especialmente para ella.

De acuerdo con Zelaya, Sofi - segunda primera vez es la canción que preparó para dedicarle a su nueva hija y en cuya letra buscó plasmar todos esos sentimientos que le resurgieron al estar embarazada por segunda vez y decidió conmemorar ese momento tan importante en su vida.

“Estos nueve meses embarazada de mi princesa me han hecho sentir como si estuviera viviendo todo por primera vez… De alguna forma entendí que muchas veces la vida es así, podes revivir algo en tu vida con otra persona y eso inmediatamente te lleva a sentir que lo estás viviendo por primera vez”, dijo Zelaya.

“Esta canción la quise hacer alegre, movida, con una melodía que te hiciera sentir en las nubes todo el día y una letra que te llevar a pensar en esas ´primeras veces´ que no se olvidan. Ya sea como mamá con tus chiquitines, o como pareja cuando te enamoras de esa persona que llevabas esperando toda tu vida”, agregó la cantautora guatemalteca.

Anteriormente, Zelaya compartió con sus admiradores y a través de una publicación en sus cuentas de redes sociales dijo que el día que lanzara el video oficial de esa canción, sería la señal oficial con la que revelaría que su hija ya estaba entre sus brazos, y así de alguna forma pudieran vivir con ella el inicio de esta nueva etapa como mamá.

“Amo compartir con mis seguidores los momentos más importantes en mi vida, y es por eso por lo que quise hacerlos parte de este momento tan importante desde que arranqué a escribir la canción, hasta hoy que estoy a minutos que Sofi ya esté con nosotros…”, añadió.

Durante julio último, la artista nacional compartió el proceso de creación de la canción, la cual surgió luego de que una de sus admiradoras le consultó si compartiría algo musical, como sucedió con Thiago, su primer hijo.

De acuerdo con Zelaya, esa pregunta activó su proceso creativo y de forma inmediata se puso a escribir. “Esta canción es muy especial para mí como lo fue Thiago cuando nació mi primer hijo, pues plasma una etapa en mi vida que marca un antes y un después, y por lo mismo quise que reflejara de forma muy auténtica la forma en la que me he sentido durante todo mi embarazo. Un embarazo que ha estado lleno de música, conciertos, proyectos, filmaciones y retos como artista que me han demostrado no hay nada en la vida que te impida lograr lo que te propones”, dijo la cantautora guatemalteca.

Sofi - Segunda primera vez, es el título de la canción, el cual fue elegido por seguidores de Zelaya y está disponible en todas las plataformas digitales.