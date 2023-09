“¿Son de chicharrón, no?”: El grupo Yahritza y su Esencia se vuelve a pronunciar respecto a la comida mexicana

Aunque su fama va en ascenso, en el último mes han recibido varios comentarios negativos luego de que en una entrevista declararan que no les gustaba la comida mexicana.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más la de Washington, le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, es parte del comentario que dijo Armando. Mientras que Jairo dijo que era muy delicado y “casi solo como chicken, puras alas que no tengan chile; no me gusta nada de eso”.

Los fanáticos no tomaron bien estos comentarios. La agrupación ha cancelado conciertos en dicho país y en Estados Unidos. Incluso, durante su presentación en las Fiestas de Independencia de México solo cantaron una canción. No se sabe si fue por la lluvia o por los abucheos que recibieron.

“Comimos tacos de canasta”

Casi dos meses después de esta controversia, Yahritza y su Esencia volvieron a pronunciarse al respecto. En esta ocasión lo hicieron con el bloguero Gusgri, en su cabal de YouTube llamado Doble G.

Lea también | Christian Nodal se burla del grupo Yahritza y su Esencia luego de polémicas declaraciones

Armando Martínez dijo que luego de su polémica opinión fueron a probar la comida mexicana y que sí les gustó. Mando, como también es conocido, explicó que no habían probado auténtica comida mexicana, sino que solo habían pedido platillos por medio de una aplicación de comida rápida, pero que no habían visitado restaurantes o fondas. “Después fuimos con nuestra publicista a varios restaurantes y sí nos gustó”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yahritza Martinez (@yahritza)

Mientras que Yahritza, de 16 años, señaló que a la salida del hotel comieron tacos de canasta. “Ahí donde nos hospedamos también comimos tacos de canasta. Estábamos sorprendidos porque nos gustaron los tacos de canasta y pues ¿Son de chicharrón, no? De chicharrón, son de diferentes cosas”, dijo.

El vocalista de la agrupación, Yahritza, explicó que su hermano Jairo se expresó mal en la entrevista anterior y sí le gusta la comida mexicana.