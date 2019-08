Sony deja abierta la puerta para que Spider-Man continúe con Marvel

Tras una falta de un acuerdo entre los estudios Disney y Sony, Spider-Man quedó fuera del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque la compañía japonesa no descarta que eso pueda cambiar a futuro.

En la confirmación del desacuerdo, Sony Pictures indicó vía Twitter que fue decisión de Disney que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, no siguiera en los proyectos fílmicos de Spider-Man con el argumento de que tendrá mucho trabajo coordinando el desarrollo de los personajes cuyos derechos adquirió con la compra de Fox, es decir, los X-Men y los Cuatro Fantásticos.

Pese a todo, la compañía que posee los derechos del héroe arácnido no cerró la fuerte a que se renueve el acuerdo por el cual el personaje de Peter Parker pudo convivir con los Avengers en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero comprendemos que las muchas responsabilidades nuevas que le ha dado Disney (a Feige), incluidas todas sus propiedades de Marvel recientemente agregadas, no le permiten tiempo para trabajar en propiedad intelectual que no es de su propiedad”, publicó Sony.

We hope this might change in the future, but understand that the many new responsibilities that Disney has given him – including all their newly added Marvel properties – do not allow time for him to work on IP they do not own. (2/3)

— Sony Pictures (@SonyPictures) August 21, 2019