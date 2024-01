“Sound of Freedom”: cómo destronó a “Taylor Swift: The Eras Tour” y se convirtió en uno de los filmes más taquilleros en EE. UU.

La película Sound of Freedom ha alcanzado un logro significativo al ingresar al Top 10 de las películas más taquilleras de 2023 en Estados Unidos.

Esta producción destaca al superar a grandes producciones como Taylor Swift: The Eras Tour e Indiana Jones y el dial del destino.

La trama sigue la historia de Ballard, quien, tras rescatar a un niño de traficantes, descubre que la hermana del pequeño aún está en manos de los captores. Renunciando a su cargo, emprende una arriesgada misión en la selva colombiana para salvarla.

La película se estrenó el 4 de julio de 2023, y ha destacado no solo por su impacto taquillero sino también por abordar una temática sensible.

Según el sitio web Box Office Mojo by IMDbPro el puesto número uno de esta lista se lo lleva Barbie, mientras que Sound of Fredoom se encuentra en la casilla número 10, seguida por Taylor Swift: The Eras Tour en el puesto 11.