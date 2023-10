“Soy melómana o rebelde, si eso significa salir de un patrón y buscar crecimiento personal”: Mon Laferte da detalles de su nueva producción y expresa su cariño por Guatemala

Entre las homenajeadas está Mon Laferte, cantautora, ganadora de múltiples Latin Grammys y nominada al Grammy. La lista la complementan Róndine Alcalá, fundadora de RondenePR, una agencia de relaciones públicas de música y entretenimiento, Simone Torres, productora vocal e ingeniera nominada al Grammy y Ana Villacorta López, SVP Marketing y Promoción de Sony Music Entertainment México.

“Este diverso grupo de mujeres sobresalientes y exitosas ha hecho grandes contribuciones a la música latina”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Nos enorgullece celebrarlas con esta y otras iniciativas que buscan impulsar la paridad de género y honrar el destacado papel que juegan las mujeres en la industria del entretenimiento”, agregó.

Laferte también figuró en los nominados de los Latin Grammy 2023, cuya lista se anunció el pasado 19 de septiembre.

La artista chilena compite por un premio en la categoría Mejor canción alternativa con Traguito, tema que comparte créditos con iLe y que se incluye en el tercer álbum de estudio de esta compositora puertorriqueña.

Traguito compite por el Latin Grammy con temas como Aleros/Pompeii (La Vida Boheme), ANASTASIA (Cami), Cicatriz radiante (El David Aguilar) y El lado oscuro del corazón (Dante Spinetta).

La ceremonia de la 24 edición de los Latin Grammy se llevará a cabo el 16 de noviembre en la ciudad española de Sevilla, en Andalucía, mientras que la presentación y almuerzo privado para festejar Leading Ladies of Entertainment se realizará en ese lugar el 13 de noviembre, como parte de los principales eventos de la Semana del Latin Grammy.

Laferte conversó con Prensa Libre y dio detalles de esos reconocimientos, de las canciones de su nuevo álbum de estudio y de su vínculo con Guatemala.

“Pues qué bonito que me den este reconocimiento, siento como que me da un poco de pudor. No sé qué tanto soy inspiración para alguien, cómo que no lo veo así, pero me da como vergüenza que me den un premio (risas). Es que soy pudorosa con esas cosas, pero para ser honesta, es como sentirse poderosa y bueno que me consideren que soy parte de la industria”, dijo Laferte por el homenaje de Leading Ladies of Entertainment de 2023.

La nueva etapa musical de Mon Laferte

De acuerdo con la cantante y compositora chilena, se encuentra en una nueva etapa en la que toma las máquinas y hace suyas bases rítmicas y samples para crear una canción que habla del juicio social y el autovalor. “Podría asegurar que todas las personas hemos sido juzgadas por prejuicios, alguna vez”, dice sobre el origen de Tenochtitlán, el primer sencillo de su próximo álbum.

Tenochtitlán se lanzó el pasado 24 de agosto, una pieza qué, según Mon Laferte, suena a trip hop con corazón latino y nace a partir de tres conceptos clave: el valor propio, el juicio social y la reinvención. “La canción va de cómo yo me he llegado a sentir. Podría asegurar que todas las personas hemos sido juzgadas por prejuicios, alguna vez”, indicó Mon y añadió que es un relato en el que aparecen quienes señalan, pero también aquellos que nos acompañan y ayudan a sanar.

“Yo creo que una constante en mi creación es buscar, tratando de ir más allá, encontrarme y encontrar nuevos sonidos. Me gusta salir de mi zona de confort y me aburriría si repito lo mismo, aunque puede ser un poco peligroso porque no terminas siendo experto en nada”, dijo la artista chilena.

De acuerdo con Mon Laferte, compartir con artistas le permite adquirir conocimientos, intercambiar opiniones, tener otro aprendizaje y evolucionar al momento de componer sus canciones. “Si algo me divierte mucho es conocer a muchas personas distintas y trabajar con otros artistas, estar en otros escenarios y conectar a lo mejor con escenas más de la canción de autor, porque eso me ha dado la posibilidad de tener experiencias de momentos bohemios interpretando temas con cantautores, giras en bus tocando heavy metal e instantes de inspiración. En resumen, me encanta mi vivir, como vivirlo todo y creo que eso se ve en mi música”, agregó Laferte.

La artista chilena dijo que, con Tenochtitlán comenzó una nueva etapa de lo que se podrá escuchar en su próximo álbum de estudio y aseguró que seguirá en ese camino de riesgo y exploración sonora. “Esta canción, que es algo como de trip hop, siento que es muy inspirada en un modo muy de la época de 1990 y 2000. Creo que trae un poco a la actualidad con algo de toque más latino y por ahí hay unos samples de unas trompetas de mariachi”, afirmó la artista chilena y afirmó que en su álbum usó mucho el sample. “Me fui a crear con la computadora y me gustó mucho hacer música desde ese lugar”, contó.

Convencida de no encasillarse en un género musical y con el deseo de aprender en nuevos horizontes, la cantante y compositora chilena indicó que seguirá experimentando con su obra para poder ofrecer nueva música.

“No me gustan las etiquetas porque siento que las personas somos más que eso, pero me gusta definirme como una melómana o incluso como una rebelde, si rebelde significa ser una persona que sale de un patrón buscando un crecimiento personal, diría que sí soy un poco una rebelde y soy muy melómana”, afirmó.

“Con respecto Tenochtitlán, también es una canción que si invita a la reflexión. Estamos en 2023, hemos evolucionado tanto como sociedad, no estamos en la época de la inquisición afortunadamente, entonces es como dejar un poco atrás las pasiones. Además, es muy loco porque yo soy una persona bastante pasional en mi música, en mi personaje, pero realmente mi persona intenta como dejar atrás un poquito esas pasiones, dejar eso animal instintivo e invitar un poco a la reflexión y ver que nos terminamos lastimando nosotros mismos cuando lastimamos a otras personas. En concreto, todo esto de los comentarios violentos en redes sociales, finalmente habla más de la persona que está comentando, habla de sus carencias, de sus miedos y de sus inseguridades”, añadió.

Su cariño y vínculo con Guatemala

Durante la conversación con Prensa Libre, Laferte recordó el cariño que tiene a Guatemala, a su gente y las veces que ha podido visitar el país.

Su última visita oficial en Guatemala fue en 2018 con la gira Amárrame Tour, pero recordó anécdotas en el país y evidenció el cariño que le tienen a artistas nacionales.

“Me encantaría ir de nuevo a Guatemala. Ya hace mucho tiempo de mi última visita, hay que ir, hay que regresar. La primera vez que visité el país fue gracias a mis amigos de elClubo. Les tengo mucho cariño, ellos que me invitaron, fueron unos lindos conmigo, muy amables, creyeron en mi talento y en el futuro que podía tener”, contó la artista.

Durante un tiempo Mon Laferte formó parte de las bandas de heavy metal Mystica Girls y Abaddon, realizó varios proyectos, entre ellos, una colaboración con el grupo guatemalteco elClubo. La canción Pistola que no mata, lanzada en 2013 es la pieza en la que la artista chilena colabora con la banda nacional a la que la artista chilena les tiene cariño.

“Con mis amigos de elClubo recorrí el país y recuerdo que conocí Antigua Guatemala, una ciudad en la que la pasé muy bien”, añadió Laferte. Además, recordó su admiración por la también guatemalteca Gaby Moreno, artista con quien ha compartido escenario, como en la ocasión que junto a la cantautora puertorriqueña Kany García, interpretaron un tema para Marc Anthony, quien fue homenajeado en noviembre de 2016 en una ceremonia especial con el galardón a la Persona del Año, uno de los reconocimientos más importantes para un cantante hispano que otorga la Academia de la Grabación, previo a la entrega de los Latin Grammy.

“Gaby Moreno es alguien a quien quiero mucho, es una amiga, la admiro porque es genial y me parece de las mujeres más talentosas que existen hoy”, recalcó.

“En los próximos meses estaré compartiendo más música, canciones y algo sí puedo decir y es que, si el próximo año (2024) se logra la gira ansiada, espero y deseo con todo mi corazón estar en Guatemala, les tengo muchísimo cariño, siempre me han tratado muy bien, se come rico”, concluyó.

Discografía de Mon Laferte

Mon Laferte ha mostrado trabajos que han sido el resultado de la experimentación y su constante reto de vencer el miedo al ensayo y al error. Con sus producciones ha podido presentarse en grandes escenarios como Coachella, Vive Latino, Viña del Mar, Walt Disney Concert Hall, Hollywood Bowl, Lincoln Center, Movistar Arena Chile, Movistar Arena Argentina y el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Cuenta con cuatro Latin Grammy y dos nominaciones a los Grammy. Además, ha vendido más de un millón de álbumes en Latinoamérica y alrededor de 800 mil copias digitales entre álbumes y sencillos.

Mon Laferte ya se ha establecido como una de las cantautoras más importantes de Latinoamérica y el mundo con sus álbumes.