“Soy una buena católica. ¡Lo juro!”: El inesperado pedido de Madonna al papa Francisco

En paralelo, Madonna editará otro disco más reducido, con una selección de 16 éxitos titulada simplemente Finally Enough Love.

Esa versión con 16 canciones podrá escucharse en streaming a partir del 24 de junio, mientras que el CD y el LP saldrán a la venta el 19 de agosto.

En esa fecha saldrá al mercado tanto en formato digital como físico -en tres CD o en una edición limitada de seis vinilos- la colección con los 50 remezclas, aunque desde hoy ya está disponible en forma de adelanto un remix de Into the Groove.

Estos dos discos son las primeras piezas de la colaboración anunciada entre Madonna y Warner Music Group para volver a publicar parte del catálogo que la artista ha acumulado a lo largo de su extensa carrera.

El jueves 4 de mayo, Madonna utilizó Twitter y le hizo un pedido al papa Francisco.

El mensaje publicado en esa red social sorprendió a sus seguidores debido lo puntual que fue la Reina del Pop.

“Hola papa Francisco, soy una buena católica, lo juro”, comenzó el texto de Madonna.

“Quiero decir, no lo juro”, continuó la cantante estadounidense. Además, contó que pasaron unas décadas desde su última confesión y le preguntó a la máxima autoridad de la Iglesia católica: “¿Será posible que nos encontremos un día para discutir algunos temas importantes?”.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

— Madonna (@Madonna) May 5, 2022