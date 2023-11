Spotify 2023: Taylor Swift se corona como la artista más escuchada en el mundo

Cabe subrayar que Swift también ha sido escogida en 2023 como la Artista del Año por otra plataforma de audio importante como es Apple Music, tras haber conseguido que 65 de sus canciones alcanzaran el Top 100 global, más que cualquier otra figura de la música.

En lo que respecta a Spotify, completan los puestos de honor: el canadiense The Weeknd, en tercer lugar; su compatriota Drake en el cuarto y, lo que es aún más curioso, hasta el quinto escala el mexicano Peso Pluma como uno de los principales baluartes del auge de la música regional de México.

No es el único triunfo para este género, ya que el tema Ella Baila Sola que interpreta este artista junto a sus compatriotas de Eslabón Armado es la quinta canción más escuchada del año en todo el mundo.

Um ok this is unreal?? I just wanted to say to anyone who listened to my music this year, anywhere in the world, thank you. Getting named Spotify’s Global Top Artist in 2023 is truly the best birthday/holiday gift you could’ve given me. We’ve seriously had THE MOST fun this year… pic.twitter.com/HZVkjvxp2D

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 29, 2023