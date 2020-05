Star Wars: Taika Waititi será el director de la nueva película, confirma Disney

El director de Nueva Zelanda Taika Waititi, dirigirá la nueva película de Star Wars. (Foto Prensa Libre: AFP)

El gigante de Mickey Mouse señaló en un comunicado que Waititi, quien ganó el Óscar al mejor guion adaptado por “Jojo Rabbit” (2019), escribirá esta nueva cinta de la saga galáctica para la gran pantalla junto a Krysty Wilson-Cairns, nominada a la estatuilla al mejor guion original por “1917” (2019).

El anuncio de este nuevo largometraje se hizo oficial aprovechando que hoy es el 4 de mayo, que coloquialmente es conocido como el día de Star Wars.

Esta jornada especial se celebra el 4 de mayo aprovechando un juego de palabras en inglés: “May the Fourth”, cuatro de mayo en español, suena muy parecido al comienzo de “May The Force Be With You”, la famosa frase “Que la fuerza te acompañe” que popularizó Star Wars.

Los fanáticos de la saga han reaccionado en redes sociales y parece que la decisión de que Taika esté a cargo de una nueva película, ilusiona a muchos.

Waititi tiene ya experiencia en el universo de Star Wars, puesto que dirigió el octavo episodio de la primera temporada de “The Mandalorian”, que con el chileno Pedro Pascal como protagonista supuso el estreno de la saga en el mundo de las series de acción real.

El director neozelandés es uno de los nombres más cotizados en Hollywood por su versatilidad y capacidad de conquistar al público con películas de lo más diversas.

“Thor: Ragnarok” (2017), que relanzó las películas del superhéroe nórdico con mucho humor y un homenaje a la cultura ochentera, sirvió como carta de presentación de Waititi de cara al gran público y recaudó en todo el mundo US$854 millones.