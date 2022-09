Stephanie Zelaya y Fabiola Roudha triunfan en los Premios Estela 2022

Luego fue llamada nuevamente al escenario para recibir el reconocimiento a Canción más sonada por Tal vez verás.

Mientras que Fabiola Roudha fue premiada como Mejor voz femenina con Siempre sale el sol. La guatemalteca también recibió el reconocimiento como Mejor compositora y Mejor Featuring con Cuando todo es gris, canción que colabora con Ghetto & Jona Mendez. Además, recibió el reconocimiento de la prensa.

“Nos dedicamos a esto porque nuestra música y voz tiene que dar un mensaje. Queremos dar un buen momento en la vida a pesar de todo”, dijo la artista.

Thyan V fue considerado la mejor Voz masculina con su canción Dosis de ti. Al inicio fue su madre quien subió al escenario a recibir el premio, pero luego el guatemalteco la alcanzó y le dedicó el reconocimiento.

La ceremonia

El primer premio de la noche fue para Miguel Ángel Villagrán, mejor conocido como “Malin Villagrán”, como Productor del año. “Gracias, qué privilegio. Gracias por este evento. Quiero felicitarlos a ustedes -a los artistas- porque sé lo que cuesta ser artista en Guatemala. Acá hay mucho talento, así que hay que trabajar duro”, dijo en su discurso de agradecimiento el productor, quien ha trabajado con artistas como Armando Manzanero y Ricardo Arjona, entre otros.

Luego, uno de los momentos más especiales de la noche fue la entrega del reconocimiento a Compositor del año para Ricardo Andrade. Tanto María René Pérez y como Milo Ramírez, los presentadores de la gala, coincidieron que este premio era un homenaje a uno de los músicos que dejó huella en la escena musical del país.

“Estos momentos están llenos de nostalgia. A pesar de que él ya no está físicamente entre nosotros, sigue vivo en nuestros corazones y en todas aquellas personas que siguen escuchando su música”, dijo la hermana del músico guatemalteco.

La Marimba Chapinlandia, fundada en 1954, fue reconocida por su trayectoria artística. “Hace 68 años un guatemalteco tuvo un sueño y lo hizo una bella realidad. Su Chapinlandia, que hoy sigue vigente, es gracias a todos ustedes. Queremos agradecer este reconocimiento. Hace años que mi papá partió materialmente, pero su espíritu sigue vivo en cada nota, en cada guatemalteco que ama la marimba”, dijo Froilán Rodas Santizo.

Por segundo año consecutivo Dennis Arana recibió el Premio Estela a Artista del año. El cantante, conductor y actor comentó que era la primera vez que recibía un premio personalmente. “Es un apapacho al niño que siempre soñó con algo así. Todos tenemos a un niño que lo estamos alimentando con música y con sueños cumplidos. Artistas, nunca dejemos de soñar, de llevar a Guatemala en alto”, dijo en su discurso de agradecimiento.

Luego fue llamado al escenario nuevamente, ya que su club de fans Ohana recibió el Premio Estela a los Club de Fans. “Gracias, pero este no es mi premio. Es para esas personas que se hicieron presentes esta noche, para los que nos están viendo en línea. Gracias porque no sería nada sin ustedes. Son mi familia, gracias por su apoyo. Todo lo hago con amor hacia ustedes”, agregó el artista.

Francis Dávila fue reconocido por su proyección internacional y luego como mejor DJ. “Se lo quiero dedicar al público. Sin ustedes no podríamos existir. Estoy impresionado con lo que acabo de ver. El talento que hay en Guatemala es totalmente otra cosa. Juntos estamos haciendo algo”, dijo.

Presentaciones

La primera presentación musical estuvo a cargo de Libre infancia, un proyecto que nació desde MusicArtes para acercar los niños que viven en los alrededores del relleno sanitario de la zona 3 a la música. El objetivo principal, según indicaron los coordinadores del proyecto en la ceremonia, es que la niñez se eduque musicalmente y pueda soñar a través del arte.

Desde hace varios meses los niños forman parte de un proyecto coral, que se presentó por primera vez en los Premios Estela.

Durante la velada también se presentó Bohemia Suburbana, Dennis Arana, Fabiola Roudha, Sabrina La Princess, entre otros.

Mejores canciones

Las sonrisas de Fátima Montserrat, de Marimba Maderas de Quetzaltenango, fue premiada como la Mejor canción de marimba. “Gracias a todos ustedes por valorar. Estamos muy agradecidos por ese sentimiento. La música no la hacemos para ganar dinero, sino porque humanamente nos llena. Para mí es una joya arquitectónica estar en este escenario”, dijo uno de los integrantes de la agrupación.

El Premio Estela a Mejor canción metal fue entregado a Pepió por Never Turning con Away. Mientras que Ahora te me vas, de Osnel Estrada, fue reconocida como la Mejor canción regional; y la canción Usted, de Sr. Licho, fue la Mejor canción reggae.

Febrero, de Dina Ramírez, fue nombrada como la Mejor canción Jazz. “Gracias. Recibo esto en nombre de todos los artistas que nos levantados todos los días a ensayar y que no tenemos miedo a empezar un álbum de cero. Este es mi tercer disco, mi tercera nominación. Así que la tercera es la vencida”, dijo muy emocionada.

“No tengo palabras por este reconocimiento. Gracias a mi familia, que han estado desde el día uno. Gracias a mi banda, estar en el escenario con ellos es por lo que vivo. Muchas gracias por su arte. Sé que la música nos une, nos da un motivo de ser”, expresó Adriana Rosso, al recibir el reconocimiento a Mejor canción Indie por Let me go.

La mejor canción electrónica fue Where i wanna be, de Edwin Ajtun feat. Luke & Kaylee. El género Hip Hop / Rap / Trap estuvo fue premiado por la melodía Doble Vía, de King Oliver. “Después de tanto esfuerzo, tengo testigos que desde Jalapa nos hemos desvelado haciendo música. Gracias por toda la escena del hip hop, que no solo está en la ciudad, sino también en los departamentos”, dijo el artista.