Stephen King habló sobre “El juego del calamar” y comparó la serie con dos de sus novelas

La serie ha impactado en todos los ámbitos y han surgido videojuegos, stickers para WhatsApp. También han generado debate en las redes sociales al indicar que el creador de la historia ha hecho plagio, mientras que otros desafían la imaginación y crean productos con alto potencial comercial.

El juego del Calamar también ha sido cuestionado por cibernautas, quienes asociaron la historia con hechos reales. Sin embargo, Hwang Dong-hyuk, su creador, dijo que se inspiró en un cómic.

Tras su inmediata popularidad, la serie también fue vista por el aclamado novelista estadounidense Stephen King.

El multipremiado escritor y creador de varias de las novelas de suspenso y terror más exitosas de todos los tiempos, comparó El juego del calamar con dos de sus novelas.

King, quien además es popular con los tuiteros por recomendar series de Netflix, publicó opiniones sobre la serie.

En su cuenta de Twitter, el novelista aprovechó para lanzar una frase graciosa en la que hizo alusión a uno de los momentos de El Juego del Calamar.

“Palabras de sabiduría de El juego del Calamar: Cierra la boca y agarra un huevo”, publicó King.

— Stephen King (@StephenKing) October 15, 2021