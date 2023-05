Stranger Things: cómo la huelga de guionistas en Hollywood ha afectado el rodaje de la serie de Netflix

Por ejemplo, los programas nocturnos de Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel tuvieron que cancelarse ante la falta de personal, en donde tuvieron que repetir episodios.

De lado de las series, el pasado 6 de mayo, los hermanos Matt y Ross Duffers, encargados de la exitosa serie de Netflix Stranger Things, informaron que la producción de la quinta temporada está en pausa debido a las protestas.

La información se dio mediante un tuit, en donde los hermanos aseguraron que la producción está en pausa, y que esperan que se llegue a acuerdos que permitan el regreso de los guionistas al trabajo.

“La escritura no se detiene cuando comienza el rodaje”, inicia el tuit de los directores de la aclamada serie de televisión.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong

— stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023