“Su relación no fue firme hasta que nació su segundo hijo”: las nuevas revelaciones sobre el amorío entre Shakira y Piqué

La mediática pareja, de acuerdo a información de medios españoles, habría puesto fin a su amorío luego de una supuesta infidelidad por parte del ahora ex futbolista del FC Barcelona.

A casi seis meses de esta noticia, la cual continúa causando polémica en España, salieron a la luz nuevos detalles sobre la relación que Shakira y Piqué mantuvieron por más de una década, la cual tuvo como producto a sus dos hijos.

Este viernes 25 de noviembre, debido al juicio de Shakira por seis presuntos delitos fiscales, los abogados de la cantante colombiana indicaron que ella no fijó su residencia en España hasta 2015, año en el que nació su segundo hijo, Sasha.

“No existía entre ambos un compromiso firme y sólo podían verse aprovechando períodos vacacionales o desplazamientos fugaces, ya fuera en Barcelona o en otros lugares del mundo”, indicó el texto presentado por su equipo legal.

A raíz de estas declaraciones, se dio a entender que su relación con Gerard Piqué no fue sólida hasta esta fecha y que pasaron varios años sin saber si su amorío tenía futuro.

Asimismo, los abogados de Shakira indicaron que la relación de la intérprete de Monotonía con Piqué fue “esporádica” hasta que “a finales de 2014 la pareja decidió fijar su residencia estable en Barcelona”.

Finalmente, Shakira informó que la renovación del contrato de Gerard Piqué, la cual se dio a mediados de este mismo año, hizo que su decisión de fijar su residencia en España fuera definitiva, ya que abandonó el programa televisivo The Voice en Estados Unidos y se trasladó permanentemente a Barcelona.

Shakira, debido a su juicio en España, se enfrenta a una petición de seis penas de prisión que suman 8 años y dos meses al no haber tributado entre 2012 y 2014, años en los que supuestamente no vivía en el país al no tener una relación “firme” con Piqué.